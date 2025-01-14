Ще мінус 1330 окупантів і понад 200 одиниць техніки: втрати ворога на 14 січня

Сили оборони продовжують нищити ворожу техніку та його особовий склад. Так, за добу українські захисники ліквідували ще 1330 окупантів.

Загальні втрати ворога вже сягають 811 090 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 811 090 (+1330) осіб,

танків – 9 767 (+3),

бойових броньованих машин – 20 326 (+11),

артилерійських систем – 21 923 (+47),

РСЗВ – 1 262 (+1),

засоби ППО – 1 044 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 276 (+72),

крилаті ракети – 3 018 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 791 (+83),

спеціальна техніка – 3 696 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше стало відомо, що Сили спеціальних операцій України відбили штурм військ Північної Кореї на Курщині. Під час бою українські захисники ліквідували 17 північнокорейських військових, а ще один найманець – самостійно вкоротив собі віку.

До слова, за даними розвідки Південної Кореї, втрати КНДР у війні проти України становлять вже майже 3000. Серед них – 300 загиблих.