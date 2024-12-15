1280 окупантів, РСЗС, танки та артсистеми: втрати ворога 15 грудня

15 грудня 2024, 07:40
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Автор: Анастасія Лукашевська

Сили оборони відбивають атаки ворога та завдають йому чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1280 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 762 тисячі вояк та значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати росіян у війні станом на 15 грудня

  • особового складу – близько 762440 (+1280) осіб,
  • танків – 9551 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 19707 (+32) од,
  • артилерійських систем  – 21128 (+26) од,
  • РСЗВ – 1256 (+3) од,
  • засоби ППО – 1025 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127),
  • крилаті ракети – 2943 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од,
  • спеціальна техніка – 3648 (+4).


Втрати росіян у війні / Інфографіка Генштабу
 