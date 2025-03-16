Мінус 1400 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 16 березня

Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1400 окупантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Окупанти просуваються в напрямку двох міст, але ЗСУ мають успіхи: аналіз фронту від ISW Актуальна статистика втрат ворога Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають: особового складу – близько 894240 (+1400)осіб,

танків – 10325 (+10);

бойових броньованих машин – 21478 (+20);

артилерійських систем – 24561 (+78);

РСЗВ – 1317 (+2);

засобів ППО – 1104 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180);

крилатих ракет – 3121 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113);

спеціальної техніки – 3777 (+0).

Втрати ворога на 16 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ