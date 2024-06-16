Ще 1160 окупантів і понад 130 одиниць техніки: втрати ворога на 16 червня

16 червня 2024, 07:06
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

ЗСУ кожного дня дають гідну відсіч російській армії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційне військо втратило тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, які загальні бойові втрати ворога.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 526310(+1160) осіб,
  • танків – 7956(+0);
  • бойових броньованих машин – 15269(+6);
  • артилерійських систем – 13913(+58);
  • РСЗВ – 1104(+1);
  • засобів ППО – 853(+0);
  • літаків – 359(+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11159(+11);
  • крилатих ракет – 2296(+3);
  • кораблів/катерів – 28(+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18967(+56);
  • спеціальної техніки – 2325(+3).


Втрати ворога на 16 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Автор: Ірина Марціяш