Ще понад 1000 окупантів і 130 одиниць техніки: втрати ворога на 16 листопада
16 листопада 2023, 07:42Читать новость на русском
В Україні 631 доба повномасштабної війни. Сили оборони вже ліквідували понад 314 тисяч російських загарбників.
Лише за минулу добу українські воїни знешкодили ще 1330 окупантів. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки, передає 24 Канал.
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Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – близько 315 620 (+1330),
- танків – 5388 (+11),
- бойових броньованих машин – 10 121 (+17),
- артилерійських систем – 7683 (+36),
- РСЗВ – 892 (+8),
- засобів ППО – 585 (+3),
- літаків – 323 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14),
- крилатих ракет – 1563 (+1),
- кораблів і катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки й автоцистерн – 10 060 (+40),
- спеціальної техніки – 1084 (+1).
Зеленський розповів про втрати Росії під Авдіївкою
- Під час вечірнього звернення 14 листопада президент зауважив, що російський диктатор готовий убити скільки завгодно своїх людей. Адже Путін хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат.
- "Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно", – наголосив Володимир Зеленський.
- Глава держави додав, що кожен наш воїн, який тримає позиції, виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність.
- "Що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни", – зауважив президент.