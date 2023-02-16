Майже 700 окупантів, шість танків і вертоліт: втрати ворога станом на 16 лютого
16 лютого 2023, 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України на війні вже знищили понад 140 тисяч російських окупантів. Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 690 загарбників.
Станом на 358 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідували 140 460 окупантів. Зазначимо, що дані Генштабу ЗСУ не враховують поранених росіян.
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Втрати Росії станом на 16 лютого
- танків – 3296 (+6);
- бойових броньованих машин – 6517 (+10);
- 2306 (+3);
- РСЗВ – 466 (+0);
- засоби ППО – 239 (+3);
- літаків – 298 (+0);
- гелікоптерів – 287 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);
- крилаті ракети – 857 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);
- спеціальна техніка – 219 (+0).
Втрати росіян 16 лютого у техніці та живій силі
Росіяни втратили вертоліт та безпілотник
За минулу добу 15 лютого протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила:
- російський ударний вертоліт Ка-52;
- безпілотний літальний апарат невизначеного типу.
Ба більше, наша авіація здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.
Втрати росіян: останні новини
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 15 лютого заявив, що у Росії втрати найбільші з початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про втрати саме в кількості окупантів.
- Джерела 24 Каналу у спецслужбах розповіли, що росіяни втратили на війні кожного п'ятого вагнерівця. На війні залишилась тільки половина, адже кожен десятий зазнав важкого поранення без шансів на повернення.
- 16 лютого ЗМІ написали, що в селищі Голубівка (колись – Кіровськ), що біля Луганська, виявили 42 свіжі могили окупантів. Найімовірніше, вони воювали у складі ПВК "Вагнера". З них щонайменше 20 – мають судові вироки та мали б перебувати в тюрмах Росії. Однак вони загинули в Україні, а рідним окупантів навіть нічого не повідомили.