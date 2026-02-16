Сили оборони вгатили по окупантах й рознесли вузол зв'язку та пункт управління БпЛА
- Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях, включаючи вузол зв’язку та пункт управління безпілотниками.
- Ударів було завдано в районах населених пунктів Калинівка, Новопавлівка, Березове та села Затишок, що спричинило зменшення чисельності російських військових.
Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по ключових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено райони зосередження живої сили, вузол зв’язку та пункт управління безпілотниками ворога.
Знищення російської військової інфраструктури допомагає українським військовим здійснювати ефективні наступальні операції. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Яких втрат знову зазнали росіяни?
Підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу Росії завдали ударів по важливих військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, в ніч на 16 лютого у районі населеного пункту Калинівка завдали удару по району зосередження живої сили окупантів. Крім того, 15 лютого у районі Новопавлівки українські військові вгатили по вузлу зв'язку противника.
Чисельність російський військових також зменшили в районі населеного пункту Березове. Окремо повідомляється, що в районі села Затишок Сили оборони знищили пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.
Що нещодавно потрапило під удар українських військових?
12 лютого Сили оборони України завдали ударів по російських об'єктах у Криму, Запорізькій та Донецькій областях, уразивши десантний катер, радіолокаційну станцію, вузол зв'язку та склад боєприпасів. Втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.
У ніч на 13 лютого українські військові завдали ударів по російських об'єктах на окупованих територіях, зокрема, уразивши РЛС "Небо-У". Ураження відбулися в районах Запорізької та Донецької областей, а також біля Євпаторії у Криму, втрати уточнюють.
11 лютого українські дрони вдарили по складу боєприпасів, підстанції, аеродрому та дата-центру ворога на тимчасово окупованих територіях. У ЗСУ наголошують, що системні удари порушують управління та логістику російських підрозділів, знижуючи їхні бойові спроможності.