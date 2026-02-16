Сили оборони вгатили по окупантах й рознесли вузол зв'язку та пункт управління БпЛА

Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по ключових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено райони зосередження живої сили, вузол зв’язку та пункт управління безпілотниками ворога.

Знищення російської військової інфраструктури допомагає українським військовим здійснювати ефективні наступальні операції. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Яких втрат знову зазнали росіяни?

Підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу Росії завдали ударів по важливих військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, в ніч на 16 лютого у районі населеного пункту Калинівка завдали удару по району зосередження живої сили окупантів. Крім того, 15 лютого у районі Новопавлівки українські військові вгатили по вузлу зв'язку противника.

Чисельність російський військових також зменшили в районі населеного пункту Березове. Окремо повідомляється, що в районі села Затишок Сили оборони знищили пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

Що нещодавно потрапило під удар українських військових?