"Мінус" ще понад 1500 окупантів і майже 190 одиниць техніки: шалені втрати ворога на 16 травня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу у повномасштабній війні, завдаючи йому колосальних втрат. Так, протягом доби ЗСУ ліквідували 1 520 окупантів.

З початку наступу на Харківщині втрати окупантів почали стрімко зростати. Від 10 травня російські загарбники лише на цій ділянці фронту втратили понад 700 осіб та 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

Важливо Були ракети для Су і МіГ: пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек

Втрати Росії у війні

За інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила:

особового складу – близько 488 460 (+1520) осіб,

танків – 7529 (+19),

бойових броньованих машин – 145 38 (+30),

артилерійських систем – 12565 (+27),

РСЗВ – 1070 (+0),

засоби ППО – 798 (+0),

літаків – 351 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 028 (+13),

крилаті ракети – 2 200 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 048 (+93),

спеціальна техніка – 2 062 (+1).



Втрати Росії станом на 16 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Криму лунали потужні вибухи на аеродрому Бельбек

Уночі 15 травня в тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Росіяни бідкалися, що півострів буцімто атакують ATACMS.

Російське міноборони стверджувало, що буцімто російським військовим вдалося знищити 10 ракет, які летіли на Крим. Також окупанти традиційно стверджували, що успішно відбили атаку й пошкоджень буцімто немає. Втім, опубліковані у мережі яскраві кадри свідчать зовсім про інше.

Так, на аеродромі Бельбек спалахнула масштабна пожежа. Місцеві також повідомляли, що чули звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

Ба більше, наслідки вибухів та масштабних пожеж на аеродромі в тимчасово окупованому Криму зафіксували навіть на супутникових знімках.

У ніч проти 16 травня на аеродромі Бельбек знову чули вибухи. У мережі повідомляли про нові вибухи, а згодом з'явилися кадри, на яких видно нову пожежу.

Окупанти намагалися виправдатися, мовляв, прильотів не було, а пожежа – це "невеличкі займання від падіння уламків". Втім, навіть росіяни вже не вірять у казки, що "горить суха трава".