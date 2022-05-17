ЗСУ ліквідували вже 27 900 росіян: свіжі втрати ворога

Російські окупанти масово гинуть на українській землі. Лише смерть може чекати на тих, хто цинічно прийшов вбивати незалежний народ.

Станом на 17 травня кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих в районах активних бойових дій – неможливо.

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Втрати ворога станом на 17 травня

особового складу – 27 900 військових;

танків – 1235 одиниць;

бойових броньованих машин – 3009 одиниць;

артилерійських систем – 578 одиниць;

РСЗВ – 198 одиниць;

засоби ППО – 90 одиниць;

літаків – 201 одиниця;

гелікоптерів – 167 одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2109 одиниць;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці;

крилатих ракет – 97 одиниць.

Що втратили росіяни за останню добу

особового складу – 200 осіб;

танків – 7 одиниць;

бойових броньованих машин – 35 одиниць;

артилерійських систем – 1 одиниця;

РСЗВ – 3 одиниці;

засоби ППО – 1 одиниця;

літаків – 1 одиниця;

гелікоптерів – 2 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 одиниць;

спеціальної техніки – 1 одиниця.

Інформація Генштабу про ситуацію на фронті

Українські військові помітили активізацію руху росіян біля острова Зміїний. В акваторії Чорного моря ті ведуть підйомно-рятувальні роботи на місці, де був знищений російський десантний катер. Хочуть його підняти з дна. Як відомо, за острів Зміїний триває запекла боротьба, адже він є стратегічно важливим.

Ситуація на прикордонні Сумщині знову була неспокійна. Ворог обстрілював наших прикордонників з мінометів у районі населеного пункту Білокопитове Сумської області. На Сіверському напрямку ворог і надалі посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону.

Також вночі росіяни обстріляли Львівську область. Протиповітряна оборона збила 3 крилаті ракети. Одна ракета таки влучила – постраждав військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждалих та жертв внаслідок обстрілів немає. У Львівській ОВА пояснили, що область атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

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