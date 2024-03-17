"Мінус" 1160 окупантів та понад 100 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 17 березня

Збройні Сили України продовжують давати відсіч ворогу й завдають йому чималих втрат. Так, протягом минулої доби було ліквідовано 1160 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 430 740 особового складу. Окрім того, ворог також зазнав багатотисячних втрат у техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

За понад 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – близько 430 740 (+1160) осіб,

танків – 6790 (+11),

бойових броньованих машин – 12 997 (+24),

артилерійських систем – 10 634 (+28),

РСЗВ – 1 017 (+0),

засоби ППО – 720 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 272 (+4),

крилаті ракети – 1 922 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 073 (+49),

спеціальна техніка – 1723 (+11).



Втрати Росії станом на 17 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки противника та пункту управління. Окрім того, українські захисники також дали відсіч 2 ДРГ, які зайшли на територію Сумської області.

Російські добровольці завдають втрат окупантам

Добровольці з легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону продовжують спецоперацію на території Бєлгородської та Курської областей. Вони влучно знищують військові об'єкти ворога, а також завдають йому чималих втрат.

Як повідомив Олексій Барановський – боєць легіону "Свобода Росії", наразі немає точної інформації щодо кількості втрат путінської армії. За приблизними даними, мовиться про кілька десятків вбитих та поранених.

Ми (російські добровольці), грубо кажучи, з дронів бачимо, що потрапило куди треба, і там усі померли. Але щоб це підрахувати, потрібен певний час, його не завжди вистачає на аналіз,

– заявив Барановський.

Водночас він додав, що добровольці усе записують. Детальну статистику щодо втрат путінської армії у легіоні "Свобода Росії" пообіцяли опублікувати згодом.