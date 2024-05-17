1410 окупантів, танки, БМП та артсистеми: втрати ворога на 17 травня

Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1410 окупантів.

Попри шалені втрати, ворог не припиняє своїх загарбницьких наступальних операцій. Так, окупанти продовжують атакувати на Харківщині, де тривають запеклі бої.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 489870 (+1410) осіб

танків – 7547 (+18)

бойових броньованих машин – 14552 (+14)

артилерійських систем – 12603 (+38)

РСЗВ – 1071 (+1)

засоби ППО – 800 (+2)

літаків – 353 (+2)

гелікоптерів – 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)

крилаті ракети – 2200 (+0)

кораблі /катери – 26 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56)

спеціальна техніка – 2062 (+7)



Втрати російської армії 17 травня / Інфографіка Генштабу

Відбиття нічної дронової атаки