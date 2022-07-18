Ворог позбувся ще 150 бійців: нові втрати російської армії в Україні

18 липня 2022 , 09:09
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України станом на 18 липня ліквідували майже 38,5 тисячі ворогів. Лише за добу "на концерт Кобзона" відправилися 150 загарбників.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що цифри – орієнтовні. Адже зараз тривають активні бойові дії. 

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Втрати ворога у техніці

  • росіяни втратили 1 687 танків (за минулу добу ЗСУ ліквідували 3 з них);
  • бойових броньованих машин – 3 886 (+7 одиниць);
  • артилерійських систем – 849 (+3 одиниці);
  • реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;
  • засобів ППО – 113 (+3 одиниці);
  • літаків – 220 одиниць;
  • гелікоптерів – 188 одиниць;
  • дронів – 690 (+2 одиниці);
  • крилатих ракет – 166 одиниць;
  • кораблів та катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 (+7 одиниць);
  • спеціальної техніки – 70 (+2 одиниці).

До речі, найбільше втрат за минулу добу російська армія зазнала на Бахмутському напрямку.


Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті

  • На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ просунутися у сторону кордону з росією.
  • Вороже військо намагалося вести штурм біля Григорівки на Донецькому напрямку. Активні бої там все ще тривають. Водночас штурмові дії неподалік Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки українські захисники вже відбили.
  • На Бахмутському напрямку ворог штурмував Новолуганське, Семигір'я та Вуглегірську ТЕС. Успіху окупанти не зазнали, тож були змушені відійти.
  • Метушилися загарбники й біля Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледару. ЗСУ звели усі спроби штурму нанівець – і росіяни з втратами відійшли.

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Автор: Софія Мінджоса