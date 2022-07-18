Ворог позбувся ще 150 бійців: нові втрати російської армії в Україні
18 липня 2022 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України станом на 18 липня ліквідували майже 38,5 тисячі ворогів. Лише за добу "на концерт Кобзона" відправилися 150 загарбників.
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що цифри – орієнтовні. Адже зараз тривають активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
- росіяни втратили 1 687 танків (за минулу добу ЗСУ ліквідували 3 з них);
- бойових броньованих машин – 3 886 (+7 одиниць);
- артилерійських систем – 849 (+3 одиниці);
- реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;
- засобів ППО – 113 (+3 одиниці);
- літаків – 220 одиниць;
- гелікоптерів – 188 одиниць;
- дронів – 690 (+2 одиниці);
- крилатих ракет – 166 одиниць;
- кораблів та катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 (+7 одиниць);
- спеціальної техніки – 70 (+2 одиниці).
До речі, найбільше втрат за минулу добу російська армія зазнала на Бахмутському напрямку.
Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу
Що відбувається на фронті
- На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ просунутися у сторону кордону з росією.
- Вороже військо намагалося вести штурм біля Григорівки на Донецькому напрямку. Активні бої там все ще тривають. Водночас штурмові дії неподалік Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки українські захисники вже відбили.
- На Бахмутському напрямку ворог штурмував Новолуганське, Семигір'я та Вуглегірську ТЕС. Успіху окупанти не зазнали, тож були змушені відійти.
- Метушилися загарбники й біля Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледару. ЗСУ звели усі спроби штурму нанівець – і росіяни з втратами відійшли.
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