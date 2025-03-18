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24 Канал Новини України Знищено 1560 російських окупантів та їхню техніку: втрати ворога на 18 березня
18 березня, 07:21
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Знищено 1560 російських окупантів та їхню техніку: втрати ворога на 18 березня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Загальні втрати російської армії у війні перевищили 100 тисяч осіб.
  • За добу російська армія втратила 1560 військових, 8 танків, 20 бойових броньованих машин та 42 артилерійські системи.

Війна в Україні продовжується і російська армія щоденно втрачає своїх військових та техніку. ЗСУ завдають ворогові чималих втрат у боряичсь за свободу та незалежність. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1560 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Із початку 2025 року загальні втрати ворога у війні, яку розпочала Росія, складають вже понад 100 тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення противник втратив:

  • особового складу – близько 897010 (+1560) осіб,
  • танків – 10352 (+8);
  • бойових броньованих машин – 21509 (+20);
  • артилерійських систем – 24640 (+42);
  • РСЗВ – 1319 (+1);
  • засобів ППО – 1107 (+3);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149);
  • крилатих ракет – 3121 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107);
  • спеціальної техніки – 3780 (+2).


Втрати ворога станом на 18 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ