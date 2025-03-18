Знищено 1560 російських окупантів та їхню техніку: втрати ворога на 18 березня

Війна в Україні продовжується і російська армія щоденно втрачає своїх військових та техніку. ЗСУ завдають ворогові чималих втрат у боряичсь за свободу та незалежність. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1560 окупантів.