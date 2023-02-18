Ще понад 1000 ліквідованих загарбників за добу: втрати ворога станом на 18 лютого

Збройні Сили щодня невтомно відправляють на "концерт Кобзона" сотні окупантів та знищують десятки одиниць їхньої техніки. Власне, за минулу добу нашим воїнам вдалось "мінуснути" ще 1010 загарбників.

Загальна кількість ліквідованих ЗСУ окупантів станом на 18 лютого становить 142 270. Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці.

Дивіться також Росія втратила 50% своїх танків в Україні й значну перевагу в повітрі, – Spiegel

Втрати ворога у техніці

танків – 3 303;

бойових броньованих машин – 6 533;

артилерійських систем – 2 326;

РСЗВ – 469;

засобів ППО – 243;

літаків – 298;

гелікоптерів – 287;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016;

крилатих ракет – 871;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196;

спеціальної техніки – 223.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу нашим захисникам і захисницям вдалося перетворити на брухт 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи та 2 РСЗВ, а ще 2 засоби ППО, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів і автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вагнерівці гинуть, наче мухи

Від початку повномасштабного вторгнення на війні проти України загинуло чимало вагнерівців. Саме тому Пригожин і намагався шаленими темпами проводити вербування у в'язницях по всій території Росії.

За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, ПВК "Вагнера" з 24 лютого втратила пораненими та вбитими понад 30 тисяч бійців. Ліквідованих з цієї цифри близько 9 тисяч. Причому близько 4 500 вдалося знищити з середини грудня минулого року.

Цікаво, що 90% вагнерівців, убитих у грудні, були завербовані у в'язницях Росії. Причому Кірбі зауважив, що ПВК "Вагнера" все ще покладається на ув'язнених, коли мовиться про поповнення особового складу. І це попри те, що Пригожин заявив про буцімто припинення такої практики.

Зазнає втрат, але далі наступає

Нагадуємо, що перед окупантами стоїть чітка задача до березня 2023 року. Вони повинні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тож вони кидають усі свої сили на це. Зосереджуються загарбники на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Лиш за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки поблизу низки населених пунктів. Окупантів відкинули від районів Гряниківки та Синьківки на Харківщині, Стельмахівки, Червонопопівки та Кремінної на Луганщині, Виїмки, Федорівки, Дубово-Василівки, Роздолівки, Парасковіївки, Берхівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яру, Веселого, Водяного, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки та Вугледара на Донеччині.