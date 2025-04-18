Мінус ще 1 530 окупантів та понад 600 одиниць техніки: втрати ворога на 18 квітня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 530 окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Українські воїни звільнили близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська, – Сирський Які втрати у Росії на 18 квітня Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: особового складу – близько 938 970 (+1 530) осіб;

танків – 10 662 (+8);

бойових броньованих машин – 22 257 (+40);

артилерійських систем – 26 530 (+88);

РСЗВ – 1 367 (+1);

засобів ППО – 1 136 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 065 (+140);

крилатих ракет – 3 145 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 44 954 (+312);

спеціальної техніки – 3 858 (+51). Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ Нагадаємо, що 17 квітня окупаційні війська пішли у великий механізований наступ на Покровському напрямку, Сили оборони успішно його відбили. Внаслідок невдалої атаки Росія втратила понад 240 своїх бійців, 96 мотоциклів, 21 бойову броньовану машину, 2 одиниці автомобільної техніки, 2 артилерійські системи.