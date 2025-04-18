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24 Канал Новини України Мінус ще 1 530 окупантів та понад 600 одиниць техніки: втрати ворога на 18 квітня
18 квітня, 07:42
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Мінус ще 1 530 окупантів та понад 600 одиниць техніки: втрати ворога на 18 квітня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • За останню добу українські сили оборони ліквідували 1 530 російських окупантів.
  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість техніки, включаючи танки, броньовані машини та артилерійські системи.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 530 окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати у Росії на 18 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 938 970 (+1 530) осіб;
  • танків – 10 662 (+8);
  • бойових броньованих машин – 22 257 (+40);
  • артилерійських систем – 26 530 (+88);
  • РСЗВ – 1 367 (+1);
  • засобів ППО – 1 136 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 065 (+140);
  • крилатих ракет – 3 145 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 954 (+312);
  • спеціальної техніки – 3 858 (+51).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що 17 квітня окупаційні війська пішли у великий механізований наступ на Покровському напрямку, Сили оборони успішно його відбили. Внаслідок невдалої атаки Росія втратила понад 240 своїх бійців, 96 мотоциклів, 21 бойову броньовану машину, 2 одиниці автомобільної техніки, 2 артилерійські системи.