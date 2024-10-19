Понад 1300 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 19 жовтня
19 жовтня 2024, 07:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1380 загарбників.
Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику орієнтовних втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 19 жовтня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 677180 (+1380) осіб,
- танків – 9035 (+8);
- бойових броньованих машин – 18072 (+19);
- артилерійських систем – 19548 (+15);
- РСЗВ – 1232 (+0);
- засобів ППО – 978 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78);
- крилатих ракет – 2623 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38);
- спеціальної техніки – 3473 (+25).
Втрати ворога на 19 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ