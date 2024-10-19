Понад 1300 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 19 жовтня

Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1380 загарбників.

Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику орієнтовних втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 19 жовтня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 677180 (+1380) осіб,

танків – 9035 (+8);

бойових броньованих машин – 18072 (+19);

артилерійських систем – 19548 (+15);

РСЗВ – 1232 (+0);

засобів ППО – 978 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78);

крилатих ракет – 2623 (+3);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38);

спеціальної техніки – 3473 (+25).



Втрати ворога на 19 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ