Мінус 960 окупантів, літак та понад 200 одиниць техніки: шалені втрати ворога на 2 березня

ЗСУ продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Зокрема, протягом минулої доби було ліквідовано ще 960 окупантів.

За 2 роки повномасштабної війни російська армія вже втратила 415 640 людей особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць ворожої техніки.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:

особового складу – близько 415 640 (+960) осіб,

танків – 6624 (+14),

бойових броньованих машин – 12 611 (+29),

артилерійських систем – 10 153 (+47),

РСЗВ – 1 003 (+3),

засобів ППО – 696 (+5),

літаків – 346 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),

крилатих ракет – 1915 (+3),

кораблів /катерів – 25 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 267 (+61),

спеціальної техніки – 1617 (+6).



Втрати ворога станом на 2 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу противника та військової техніки. Влучно відпрацювали українські військові й по 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів ворога.

ЗСУ розгромили елітну бригаду росіян на Авдіївському напрямку

Воїни 47 окремої механізованої бригади знищили елітну штурмову групу росіян 15 окремої гвардійської бригади разом із технікою на Авдіївському напрямку. Кадри потужної роботи українські захисники опублікували у мережі.

Зокрема, на них видно, як ЗСУ влучно нищать ворожу техніку за допомогою дронів. У 47 механізованій бригаді додали, що такого результату вдалося досягти завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".

Коли російська техніка перетворилася на купу брухту, українські захисники також ліквідували окупантів. Так, на кадрах видно, як бійці 47 окремої механізованої бригади під'їжджають до ворога й кількома влучними ударами відправляє їх на "концерт" до Кобзона.