Понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 2 серпня

2 серпня 2024, 07:54
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1100 загарбників.

Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 2 серпня.

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Втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 580590(+1100) осіб,
  • танків – 8402(+3);
  • бойових броньованих машин – 16211(+8);
  • артилерійських систем – 16161 (+42);
  • РСЗВ – 1134 (+2);
  • засобів ППО – 907 (+0);
  • літаків – 363 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37);
  • крилатих ракет – 2407 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56);
  • спеціальної техніки – 2719 (+6).


Втрати ворога на 2 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ірина Марціяш