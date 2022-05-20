Мінус 28 700 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки: свіжі втрати російських військ

З 24 лютого українські військові ліквідували 28 700 окупантів. Лише за добу наші захисники знищили 200 російських загарбників.

Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили: дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

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Зауважимо, що вороги втрачають не лише особовий склад тисячами, а й техніку. А все тому, що наші військові перетворюють російські машини для вбивства на брухт.

Актуальні втрати ворога на 20 травня

особового складу 28 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1 263 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 090 (+27) одиниці;

артилерійських систем – 596 (+1) одиниць;

РСЗВ – 200 (+1) одиниць;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 168 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) одиниць;

крилатих ракет – 103 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 20 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільших втрат упродовж минулої доби окупанти зазнали на Бахмутському напрямку. Там наші військові давали їм добряче понюхати пороху.

Вкотре наголошуємо на тому, що крім відвертого брухту та "ваньок" до України з Росії відправляють потужне озброєння та справжніх головорізів. Тож наші військові часто у нерівному бою протистоять навалі, яка лізе буквально з усіх щілин. Але це не заважає їм відправляти російських військових до пекла, а ворожі машини знищувати, виводити з ладу або ж просто відбирати.

На фронті зараз дуже непроста ситуація. Російські загарбники на окремих напрямках не полишають спроб наступу, тож нашим військовим доводиться постійно відбивати їх.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне

Російські військові вкотре спробували взяти штурмом Сєвєродонецьк. Але й цього разу їхні спроби не принесли жодного результату. Ба більше, окупанти зазнали чималих втрат і відступили до рубежів, які вони займали до того. Крім того, велися запеклі бої за Тошківку.

Також окупантів вдалося розбити біля Олександропілля та Веселого. Там наші військові дали бійцям "другої армії світу" добряче понюхати пороху.

Водночас дуже непроста зараз ситуація на Херсонщині. У Генштабі ЗСУ прогнозують, що бої у цьому регіоні можуть продовжуватися. А все тому, що російські загарбники прагнуть покращити свої позиції.

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