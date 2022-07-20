Вже 38 750 ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 20 липня

20 липня 2022 , 08:54
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

росія продовжує розплачуватися за вторгнення в Україну життями власних солдатів. У війні проти нашої країни ворожа армія вже втратила приблизно 38 750 своїх військових.

Тільки за минулу добу українські воїни ліквідували 200 окупантів. Зазначимо, що це лише приблизні підрахунки – ліквідованих російських загарбників може бути більше. Річ у тім, що під час бойових дій важко встановити точну кількість загиблих ворогів.

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Свіжі втрати окупантів

За минулу добу, 19 липня, українські захисники та захисниці ліквідували близько 200 російських загарбників. Також російська армія недорахувалася ще 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 10 БпЛА, а також 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Окрім цього, нашим воїнам вдалося збити 1 ворожий літак.

Загалом найбільших втрат противник вчора зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого, армія агресора втратила:

  • особового складу – 38 750,
  • танків – 1 700 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3 905 одиниць,
  • артилерійських систем – 856 одиниць,
  • РСЗВ – 250 одиниць,
  • засобів ППО – 113 одиниць,
  • літаків – 221 одиниця,
  • гелікоптерів – 188 одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 703 одиниці,
  • крилатих ракет – 167,
  • кораблів /катерів – 15 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 одиниць,
  • спеціальної техніки – 70 одиниць.

До слова, сьогодні під час четвертої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" іноземні партнери оголосять про нове постачання озброєння Україні. І мовиться не лише про США. Це означає лише одне – ЗСУ нищитиме ворогів ще ефективніше, а "бавовни" на складах окупантів побільшає.

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Автор: Анастасія Кушпіт, Михайло Гема