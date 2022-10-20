Мінус ще 370 окупантів: втрати ворога станом на 20 жовтня
ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 20 жовтня вже ліквідували щонайменше 66 650 окупантів.
Також наші воїни знешкодили чимало ворожої техніки. Зокрема гелікоптер.
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Втрати ворога у техніці
У Генштабі ЗСУ надали оновлену інформацію щодо втрат російських збройних сил у повномасштабній війні проти України. Загалом від 24 лютого окупанти втратили:
- танків – 2 567,
- бойових броньованих машин – 5 255,
- артилерійських систем – 1 646,
- РСЗВ – 372,
- засоби ППО – 189,
- літаків – 269,
- гелікоптерів – 243,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311,
- крилаті ракети – 329,
- кораблі та катери – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005,
- спеціальна техніка – 147.
Втрати окупантів минулої доби
За минулу добу ЗСУ ліквідували щонайменше 370 російських загарбників. При цьому наші захисники відправили на брухт: 13 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем чи РСЗВ, 1 гелікоптер Ка-52, 25 безпілотників, 6 крилатих ракет, 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 1 одиницю спеціальної техніки.
Втрати ворога станом на 20 жовтня / Генштаб ЗСУ
До слова, нині у Генштабі повідомили про останні успіхи українських воїнів:
- Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій ЗРК ворога.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, станцію РЕБ та 6 інших важливих об'єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.
- Лише на Півдні країни вогнево-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали більш ніж 440 вогневих завдань. Окупанти втратили десятки військових та важливу техніку, зокрема танки та гаубиці.
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