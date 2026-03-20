Мінус 1610 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 березня
20 березня, 06:35
Мінус 1610 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • За добу українські захисники знищили 1610 російських військових, загальна кількість втрат особового складу становить 1 285 700 осіб.
  • З початку вторгнення Росія втратила 11 789 танків, 24 254 бойових броньованих машин, та 84 374 одиниць автомобільної техніки.

Армія Росії щоденно втрачає свої сили на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1610 загарбників.

Загалом з початку повномасштабної агресії ворог зменшився уже на 1 285 700 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Від карми – не втекти: прикордонники показали, як б'ють окупантів у районі Гуляйполя 

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 285 700 (+1610) осіб;
  • танків – 11 789 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 254 (+21);
  • артилерійських систем – 38 569 (+31);
  • РСЗВ – 1 691 (+0);
  • засобів ППО – 1 333 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1480);
  • крилатих ракет – 4 468 (+0);
  • кораблів / катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 374 (+245);
  • спеціальної техніки – 4 096 (+4).

Втрати ворога на 20 березня / Інфографіка Генштабу

