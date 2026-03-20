Мінус 1610 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 березня
Армія Росії щоденно втрачає свої сили на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1610 загарбників.
Загалом з початку повномасштабної агресії ворог зменшився уже на 1 285 700 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Від карми – не втекти: прикордонники показали, як б'ють окупантів у районі Гуляйполя
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 285 700 (+1610) осіб;
- танків – 11 789 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 254 (+21);
- артилерійських систем – 38 569 (+31);
- РСЗВ – 1 691 (+0);
- засобів ППО – 1 333 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1480);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 374 (+245);
- спеціальної техніки – 4 096 (+4).
Втрати ворога на 20 березня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: останні новини
Нацгвардійці бригади "Спартан" ліквідували 120 окупантів за 48 годин на Покровському напрямку. Під час боїв росіяни втратили 7 квадроциклів, 4 мотоцикли та 3 автомобілі.
Також нещодавно ССО атакували засекречений та елітний російський центр "Рубікон" в Донецьку. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зазначав, що там, де з'являються ці дронарі, – одразу виникають проблеми для ЗСУ.
До слова, ворог на фронті посилив активність і готується до весняно-літніх дій. Тим часом українські воїни готують їм "сюрпризи" у відповідь, розповів інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд в ефірі 24 Каналу.