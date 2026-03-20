Мінус 1610 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 березня

Загалом з початку повномасштабної агресії ворог зменшився уже на 1 285 700 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:

Втрати ворога на 20 березня / Інфографіка Генштабу

Нацгвардійці бригади "Спартан" ліквідували 120 окупантів за 48 годин на Покровському напрямку. Під час боїв росіяни втратили 7 квадроциклів, 4 мотоцикли та 3 автомобілі.

Також нещодавно ССО атакували засекречений та елітний російський центр "Рубікон" в Донецьку. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зазначав, що там, де з'являються ці дронарі, – одразу виникають проблеми для ЗСУ.