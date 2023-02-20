Росія скоро залишиться без військових завдяки ЗСУ: втрати ворога станом на 20 лютого
20 лютого 2023, 08:03Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські воїни продовжують завдавати загарбникам колосальних втрат. За минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 820 окупантів.
Таким чином на війні проти України загинули вже близько 143 680 загарбників. Однак ворог зазнає серйозних втрат і в техніці.
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Актуальна статистика втрат ворога
- танків – 3 316 одиниць ;
- бойових броньованих машин – 6 553 одиниці;
- артилерійських систем – 2 334 одиниці;
- РСЗВ – 471 одиниця;
- засобів ППО – 243 одиниці;
- літаків – 299 одиниць;
- гелікоптерів – 287 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 018 одиниць;
- крилатих ракет – 873 одиниці;
- кораблів /катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 209 одиниць ;
- спеціальної техніки – 225 одиниць.
Втрати ворога станом на 20 лютого / Картинка Генштабу ЗСУ
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Яка загалом ситуація на фронті: останні новини
- Росія посилює наступальні дії на Луганському напрямку. Водночас в Інституті вивчення війни розповіли, чи достатньо у ворога резервів, аби переломити хід бойових дій. Власне, як констатували аналітики, у Путіна немає достатньої кількості військових для того для цього.
- Окрім того, там зазначали, що Росія від 24 лютого 2022 року втратила близько 1 000 танків та ще 500 захопили ЗСУ. Цю кількість техніки можна зіставити з кількістю танків, яка потрібна для формування 16 танкових полків. Зауважимо, що Генеральний штаб озвучує цифру у три рази більшу.
- Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західним видання говорив про те, що Україні не потрібна довготривала війна. За його словами, Збройні Сили роблять усе, аби це протистояння закінчилось в короткотривалій перспективі. І щонайголовніше – аби увінчалось воно перемогою саме нашої держави.