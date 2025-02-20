20 лютого, 07:15
Понад 1100 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 20 лютого
Основні тези
- За минулу добу втрати російської армії склали 1190 загарбників.
- Від початку вторгнення ворог втратив близько 863580 осіб, 10134 танків, 21112 бойових броньованих машин та іншу техніку.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1190 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Втрати Росії за рік сягнули 530 тисяч військових – оцінка НАТО
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 863580 (+1190) осіб,
- танків – 10134 (+14),
- бойових броньованих машин – 21112 (+14),
- артилерійських систем – 23410 (+63),
- РСЗВ – 1291 (+3),
- засоби ППО – 1078 (+6),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
- крилаті ракети – 3064 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136),
- спеціальна техніка – 3752 (+0).
Втрати ворога на 20 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ