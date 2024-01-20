Мінус 750 окупантів, танки та БМП: втрати ворога на 20 січня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому колосальних втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 750 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росія вже сягають понад 375 тисяч особового складу. Варто зазначити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Так, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 375 270,

танків – 6 171,

бойових броньованих машин – 11 455,

артилерійських систем – 8 868,

РСЗВ – 967,

засоби ППО – 654,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 934,

крилаті ракети – 1 818,

кораблі та катери – 23,

підводні човни – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848,

спеціальна техніка – 1 389.

Втрати ворога в техніці за останню добу

У Генштабі повідомили, що за добу ворог втратив 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спеціальної техніки.



Втрати ворога 20 січня / Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі зазначили, що українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці й продовжувати виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту.

Зокрема впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу російських загарбників.

Натомість підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.