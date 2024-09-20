Ще 1340 солдатів, кілька ППО та 20 танків: втрати ворога на 20 вересня
20 вересня 2024, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили вже 940 днів поспіль захищають українські землі від загарбника по всій лінії фронту. Лише за минулу добу військовим вдалося ліквідувати 1340 окупантів.
Таким чином загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже 639 480 осіб як вбитими, так і пораненими.
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Втрати ворога станом на 20 вересня
- Особового складу – близько 639 480 (+1340),
- танків – 8 725 (+20),
- бойових броньованих машин – 17 132 (+39),
- артилерійських систем – 18 212 (+35),
- РСЗВ – 1 189 (+0),
- засобів ППО – 949 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 469 (+52),
- крилатих ракет – 2 593 (+1),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 898 (+59),
- спеціальної техніки – 3 115 (+6).
Втрати ворога на 20 вересня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зазначимо, що дані Генштабу є приблизними, адже у стані активних бойових дій неможливо визначити точну кількість врат ворога.