Мінус 38 850 окупантів: втрати ворога станом на 21 липня

Українські воїни тримають оборону та знищують окупантів. Тільки протягом минулої доби наші захисники ліквідували ще 100 загарбників.

Станом на ранок 21 липня відомо про ліквідацію 38 850 окупантів. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ, цифри – уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Під ранок ЗСУ завдали результативних авіаударів на Півдні

Втрати ворога у техніці:

танків – 1704 (+4),

бойових броньованих машин – 3912 (+7),

артилерійських систем – 859 (+3),

РСЗВ – 251 (+1),

засоби ППО – 113 (+0),

літаків – 221 (+0),

гелікоптерів – 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),

крилаті ракети – 167 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6),

спеціальна техніка – 72 (+2).

Найбільш вдало українські Повітряні сили полювали на безпілотники ворога. Їх вдалось "приземлити" аж 7. Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському напрямку.

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Успіхи ЗСУ у війні: останні новини

За попередню добу авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях росіян на Півдні. Знищено близько 20 одиниць техніки.

Українські військові тричі використовували гелікоптери та сім разів – бомбардувальники та літаки штурмової авіації.

В Херсонській області регулярно "злітають у повітря" склади окупантів. Були повідомлення про Чорнобаївку, Херсон та Скадовськ.

19 липня біля Нової Каховки наші захисники приземлили ворожий Су-35. Пілот катапультувався.

Дивіться у відео, як ЗСУ вдарили по складах ворога у Скадовську: