Майже 2000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 21 грудня
21 грудня 2024, 07:32Читать новость на русском
Ворог продовжує активні штурми на серії напрямків, зазнаючи втрат серед особового складу та техніки. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських загарбників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони "мінуснули" ще 1860 росіян.
Дивіться також 2024 рік може стати найкривавішим для армії Росії у війні проти України
Втрати ворога на 21 грудня 2024
- особового складу – близько 772 280 (+1860),
- танків – 9 594 (+10),
- бойових броньованих машин – 19 841 (+18),
- артилерійських систем – 21 252 (+32),
- РСЗВ – 1 256 (+0),
- засобів ППО – 1 027 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),
- крилатих ракет – 2 947 (+4),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98),
- спеціальної техніки – 3 662 (+0).