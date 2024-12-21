Майже 2000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 21 грудня

Ворог продовжує активні штурми на серії напрямків, зазнаючи втрат серед особового складу та техніки. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських загарбників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони "мінуснули" ще 1860 росіян.

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Втрати ворога на 21 грудня 2024

особового складу – близько 772 280 (+1860),

танків – 9 594 (+10),

бойових броньованих машин – 19 841 (+18),

артилерійських систем – 21 252 (+32),

РСЗВ – 1 256 (+0),

засобів ППО – 1 027 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),

крилатих ракет – 2 947 (+4),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98),

спеціальної техніки – 3 662 (+0).



Втрати ворога на 21 грудня / Генштаб ЗСУ