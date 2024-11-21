Понад 1 500 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 21 листопада
21 листопада 2024, 07:29Читать новость на русском
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ворог втратив 1 510 своїх бійців на фронті.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.
Дивіться також Україна могла вдарити Storm Shadow по об'єкту Путіна на Курщині, – Defence Express
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
- танків – 9 398 (+8),
- бойових броньованих машин – 19 143 (+24),
- артилерійських систем – 20 731 (+50),
- РСЗВ – 1 253 (+1),
- засоби ППО – 1 003 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),
- крилаті ракети – 2 756 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745(+97),
- спеціальна техніка – 3 674 (+0).
Втрати Росії у війні проти України / Інфографіка Генштабу ЗСУ