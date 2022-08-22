У Повітряних силах показали знищення чергового ворожого безпілотника

Українські захисники продовжують завдавати нищівних втрат російській окупаційній армії. Особливо гарно наші бійці приземляють безпілотники загарбників.

Потужне відео знищення ворожого безпілотника оприлюднили Повітряні сили ЗСУ. Загалом в Україні вже ліквідували понад 800 таких "розвідників".

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Бійці ЗСУ знищили черговий безпілотник

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" 21 серпня знищили черговий безпілотник окупантів. Його приземлили на південно-східному напрямку.

Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!

– зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Дивіться відео, як захисники приземлили російський безпілотник:

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Загальні втрати окупантів в Україні

російська окупаційна армія зазнає катастрофічних втрат від самого початку повномасштабної війни. Станом на ранок 21 серпня українські захисники вже знешкодили приблизно 45,2 тисячі ворожих солдатів.

Окрім цього, загарбники стрімко втрачають свою техніку. Зокрема, ЗСУ вже спопелили:

1912 танків,

4224 бойові броньовані машини,

1028 артилерійських систем,

266 РСЗВ,

141 засіб ППО,

234 літаки,

197 гелікоптерів,

806 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

190 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

99 одиниць спеціальної техніки.

Зауважте, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому росія могла втратити в Україні значно більше особового складу та техніки.

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