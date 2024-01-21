Майже 800 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 21 січня

Українські захисники продовжують нищити ворога й завдають йому чималих втрат. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 760 окупантів.

Протягом 697 днів повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 376 030 особового складу російської армії. Втім втрати ворога можуть бути значно більші, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 376 030 (+760) осіб,

танків – 6 181 (+10),

бойових броньованих машин – 11 466 (+11),

артилерійських систем – 8 875 (+7),

РСЗВ – 968 (+1),

засоби ППО – 655 (+1),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 936 (+2),

крилаті ракети – 1 818 (+0),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14),

спеціальна техніка – 1 392 (+3).



Статистика втрат ворога на 21 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Найболючіші втрати для Росії у Криму

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, які втрати на полі бою були найбільш болючими для росіян у тимчасово окупованому Криму. За його словами, найкращою операцією досі залишається знищення крейсера "Москва".

Також болісною втратою для окупантів став удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. За словами Ігната, цей удар був красномовним та показав, що Севастополь – українське місто, а не "город русскіх моряков".

Окрім того, важливим також є знищення російської авіації на тимчасово окупованих територіях, а також ліквідація комплексів "Тріумф". Ігнат відзначив, що важливими були удари й по залізниці й поїздам, які перевозили боєкомплекти для окупантів.

Так, ворога треба бити, і про це я вам кажу — це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління,

– наголосив речник Повітряних сил.