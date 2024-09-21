Мінус 1440 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 21 вересня
21 вересня 2024, 07:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1440 загарбників.
Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 21 вересня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 640920 (+1440) осіб,
- танків – 8746 (+21);
- бойових броньованих машин – 17170 (+38);
- артилерійських систем – 18270 (+58);
- РСЗВ – 1193 (+4);
- засобів ППО – 949 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92);
- крилатих ракет – 2593 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68);
- спеціальної техніки – 3125 (+10).
Втрати ворога на 21 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ