Мінус 1440 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога на 21 вересня

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1440 загарбників.

Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 21 вересня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 640920 (+1440) осіб,

танків – 8746 (+21);

бойових броньованих машин – 17170 (+38);

артилерійських систем – 18270 (+58);

РСЗВ – 1193 (+4);

засобів ППО – 949 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92);

крилатих ракет – 2593 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68);

спеціальної техніки – 3125 (+10).



Втрати ворога на 21 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ