Понад 1000 загарбників, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 22 серпня
22 серпня 2024, 07:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
ЗСУ хоробро дають відсіч російському війську, завдаючи йому чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Так, за минулу добу втрати армії Росії в особовому складі становили 1130 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило також значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися статистикою бойових втрат ворога станом на 22 серпня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 604140 (+1130) осіб,
- танків – 8529 (+7);
- бойових броньованих машин – 16567 (+25);
- артилерійських систем – 17262 (+46);
- РСЗВ – 1166 (+0);
- засобів ППО – 931 (+3);
- літаків – 367 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96);
- крилатих ракет – 2443 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59);
- спеціальної техніки – 2904 (+17).