Росія "в мінусі" на понад 800 окупантів та 100 одиниць техніки: втрати ворога на 22 січня

Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам і завдають їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 830 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 376 860 особового складу. Окрім того, українські захисники знищили також десятки одиниць техніки.

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Які втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світі" втратила:

особового складу – близько 376 860 (+830) осіб,

танків – 6 192 (+11),

бойових броньованих машин – 11 489 (+23),

артилерійських систем – 8 896 (+21),

РСЗВ – 968 (+0),

засобів ППО – 657 (+2),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 961 (+25),

крилатих ракет – 1 819 (+1),

кораблів/катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 891 (+29),

спеціальної техніки – 1 397 (+5).



Втрати ворога станом на 22 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та пункту управління.

Яка ситуація на фронті