УКР РУС
22 січня 2025, 07:25
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Ліквідовано майже 2 000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 22 січня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • За минулу добу Росія втратила 1 950 солдатів, а також десятки одиниць техніки.
  • Загальні втрати Росії з початку війни включають близько 823 980 осіб, 9 844 танків, 20 485 бойових броньованих машин та іншу військову техніку.

Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат окупаційним військам. Лише за минулу добу Росія втратила 1 950 своїх солдатів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки.

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Які втрати у Росії станом на 22 січня

Від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

  • особового складу – близько 823 980 (+1 950) осіб,
  • танків – 9 844 (+11),
  • бойових броньованих машин – 20 485 (+8),
  • артилерійських систем – 22 194 (+60),
  • РСЗВ – 1 262 (+0),
  • засобів ППО – 1 050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 039 (+141),
  • крилатих ракет – 3 051 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 837 (+155),
  • спеціальної техніки – 3 711 (+1).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ