Ліквідовано майже 2 000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 22 січня

Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат окупаційним військам. Лише за минулу добу Росія втратила 1 950 своїх солдатів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки.

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Які втрати у Росії станом на 22 січня

Від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

особового складу – близько 823 980 (+1 950) осіб,

танків – 9 844 (+11),

бойових броньованих машин – 20 485 (+8),

артилерійських систем – 22 194 (+60),

РСЗВ – 1 262 (+0),

засобів ППО – 1 050 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 039 (+141),

крилатих ракет – 3 051 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34 837 (+155),

спеціальної техніки – 3 711 (+1).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ