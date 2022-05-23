29 200 знищених окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки: свіжі втрати російських військ
23 травня 2022 , 08:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного російського вторгнення із життям попрощалися 29 200 окупантів. За добу лаву "двохсотих" поповнили 150 ворожих військових.
Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили: дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
Актуальні втрати ворога на 23 травня
- особового складу осіб ліквідовано;
- танків – одиниці;
- бойових броньованих машин – одиниці;
- артилерійських систем – одиниць;
- РСЗВ – одиниць;
- засобів ППО – одиниці;
- літаків – одиниці;
- гелікоптерів – одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – одиниць;
- крилатих ракет – одиниць;
- кораблів та катерів – одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – одиниць;
- спеціальної техніки – одиниці.