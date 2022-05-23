29 200 знищених окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки: свіжі втрати російських військ

23 травня 2022 , 08:38
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного російського вторгнення із життям попрощалися 29 200 окупантів. За добу лаву "двохсотих" поповнили 150 ворожих військових.

Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили: дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Актуальні втрати ворога на 23 травня

  • особового складу осіб ліквідовано;
  • танків – одиниці;
  • бойових броньованих машин – одиниці;
  • артилерійських систем – одиниць;
  • РСЗВ – одиниць;
  • засобів ППО – одиниці;
  • літаків – одиниці;
  • гелікоптерів – одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – одиниць;
  • крилатих ракет – одиниць;
  • кораблів та катерів – одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – одиниць;
  • спеціальної техніки – одиниці.
 