На війні проти України загинули строковики з Криму: вдалося встановити особистості 11 з них

Українські військові продовжують завдавати втрат ворогу на полі бою. Вдається встановлювати особи тих, хто прийшов на українську землю та вже не повернеться назад до Росії.

Вдалося встановити особи 11 загиблих у війні РФ проти України строковиків із Криму. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що про них відомо

Серед загиблих строковиків є убиті ракетними ударами по великому десантному кораблю "Новочеркасск" та складу аеродрому "Октябрське". Для ідентифікації довго проводили ДНК-експертизи, а дані про поховання замовчували.

Наприклад, на аеродромі загинули одразу два брати – Петро та Микола Лобанови з Білогірська. Вони проходили службу у 126-й бригаді берегової оборони Чорноморського флоту Росії.

Крім цього, відомо також і про інших строковиків з Криму, які загинули на війні проти України.

Загалом, Росія зазнає суттєвих втрат. Зокрема, за минулу добу наші військові ліквідували 1990 окупантів. Загальна цифра вбитих та поранених військових Росії сягнула вже 776 090.