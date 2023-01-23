Понад 700 окупантів та ліквідований ворожий катер: втрати Росії станом на 23 січня
23 січня 2023, 07:59Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія кидає в бій нові сили та продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Так тільки за минулу добу Сили оборони України знищили ще 121 480 російських окупантів.
Загальні бойові втрати Росії станом на 334 день повномасштабного вторгнення складають 720 військових. Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, тому втрати Росії можуть бути значно більші.
До теми 600 "двохсотих" окупантів та багато знищеної техніки: втрати ворога станом на 22 січня
Втрати Росії станом на 23 січня
- танків – 3150 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6276 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 2146 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 447 (+2) одиниць,
- засоби ППО – 220 (+0) одиниць,
- літаків – 287 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 277 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2) одиниць,
- крилаті ракети – 749 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 18 (+1) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) одиниць,
- спеціальна техніка – 193 одиниць
Втрати ворога станом на 23 січня / Інфографіка Генштабу
Актуально про ситуацію на фронті
- Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- Окупанти продовжують вести безрезультатні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках ворог обороняється.
- За минулу добу українські захисники відбили атаки ворога біля 11 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. Йдеться про Стельмахівку і Новоселівське Луганської області та Виїмку, Роздолівку, Білогорівку, Парасковіївку, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівку, Первомайське і Мар’їнку Донецької області.
- Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.