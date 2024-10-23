"Мінус" 1 460 окупантів і майже 300 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 23 жовтня
23 жовтня 2024, 07:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 460 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Станом на 23 жовтня 2024 року ворожа армія втратила вже 683 040 особового складу.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 683 040 (+1460) осіб,
- танків – 9 088 (+9),
- бойових броньованих машин – 18 229 (+30),
- артилерійських систем – 19674 (+51),
- РСЗВ – 1234 (+0),
- засоби ППО – 981 (+0),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85),
- крилаті ракети – 2 625 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106),
- спеціальна техніка – 3509 (+10).