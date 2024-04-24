Майже 462 тисячі окупантів ліквідували ЗСУ: втрати ворога на 24 квітня

24 квітня 2024, 07:42
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Російська армія продовжує наступати на кількох напрямках фронту, а відтак продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, лише за минулу добу українські війська ліквідували 880 окупантів.

Крім того, окупаційна армія шаленими темпами втрачає і військову техніку. Про втрати росіян у війні проти України станом на сьогодні, 24 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.

Втрати росіян на війні

  • особового складу – близько 461 940 (+880) осіб;
  • танків – 7 242 (+1);
  • бойових броньованих машин – 13 928 (+12);
  • артилерійських систем – 11 808 (+43);
  • РСЗВ – 1 048 (+2);
  • засобів ППО – 771 (+2);
  • літаків – 348 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 439 (+32);
  • крилатих ракет – 2 117 (+0);
  • кораблів/катерів – 26 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 892 (+47);
  • спеціальної техніки – 1 944 (+8).


Втрати ворога станом на 24 квітня / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті

  • Упродовж доби відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог активізував штурмові дії на чотирьох напрямках у Донецькій області.
  • Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Новопавлівському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
  • Загалом ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
  • Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Автор: Анастасія Лукашевська