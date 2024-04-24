Майже 462 тисячі окупантів ліквідували ЗСУ: втрати ворога на 24 квітня

Російська армія продовжує наступати на кількох напрямках фронту, а відтак продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, лише за минулу добу українські війська ліквідували 880 окупантів.

Крім того, окупаційна армія шаленими темпами втрачає і військову техніку. Про втрати росіян у війні проти України станом на сьогодні, 24 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.

Втрати росіян на війні

особового складу – близько 461 940 (+880) осіб;

танків – 7 242 (+1);

бойових броньованих машин – 13 928 (+12);

артилерійських систем – 11 808 (+43);

РСЗВ – 1 048 (+2);

засобів ППО – 771 (+2);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 439 (+32);

крилатих ракет – 2 117 (+0);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 892 (+47);

спеціальної техніки – 1 944 (+8).



Втрати ворога станом на 24 квітня / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті