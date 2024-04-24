Майже 462 тисячі окупантів ліквідували ЗСУ: втрати ворога на 24 квітня
24 квітня 2024, 07:42Читать новость на русском
Російська армія продовжує наступати на кількох напрямках фронту, а відтак продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, лише за минулу добу українські війська ліквідували 880 окупантів.
Крім того, окупаційна армія шаленими темпами втрачає і військову техніку. Про втрати росіян у війні проти України станом на сьогодні, 24 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.
Втрати росіян на війні
- особового складу – близько 461 940 (+880) осіб;
- танків – 7 242 (+1);
- бойових броньованих машин – 13 928 (+12);
- артилерійських систем – 11 808 (+43);
- РСЗВ – 1 048 (+2);
- засобів ППО – 771 (+2);
- літаків – 348 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 439 (+32);
- крилатих ракет – 2 117 (+0);
- кораблів/катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 892 (+47);
- спеціальної техніки – 1 944 (+8).
Втрати ворога станом на 24 квітня / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті
- Упродовж доби відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог активізував штурмові дії на чотирьох напрямках у Донецькій області.
- Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Новопавлівському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
- Загалом ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.