Росія втратила 90% особового складу від початку війни проти України, – Reuters

Ворог зазнає колосальних втрат у війні проти України. Вони налічують понад три сотні тисяч бійців або 90% особового складу, який був у Росії на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у розсекреченому звіті розвідки США, пишуть журналісти. У статистиці втрат ворога вказані як ліквідовані, так і поранені російські загарбники.

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Понад 300 тисяч втрачених бійців

Згідно з розсекреченим звітом, ворог втратив за майже два роки великої війни 315 тисяч своїх бійців. Мовиться як про ліквідованих, так і тих, кому вдалося поповнити лави "трьохсотих". Це ще не все. Виданню джерела у розвідці повідомили, що втрати Росії в особовому складі та бронетехніці відкинули військову модернізацію Кремля на 18 років назад.

Звернімо увагу на колосальні втрати ворога під Авдіївкою. Від початку активного наступу так званої "другої армії світу" на початку жовтня ворог там втратив 13 тисяч бійців. Про це пише CNN, посилаючись на речника Ради національної безпеки Едрієнна Вотсона.

Також окупанти позбулися чималої кількості техніки. Так, з жовтня на Авдіївському напрямку на брухт перетворили понад 220 бойових машин. Ця кількість порівняна з шістьма маневровими батальйонами.

Росія, схоже, вважає, що військовий глухий кут протягом зими вичерпає підтримку Заходу для України та в результаті дасть їй перевагу, попри втрати і постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів та обладнання,

– припускає Вотсон.

Що кажуть про втрати ворога у Генштабі