Сотні окупантів поїхали до Кобзона: втрати Росії станом на 24 січня

Сили оборони України стримують російську армію та завдають їх шалених втрат. Тільки минулої доби наші воїни ліквідували ще 690 загарбників.

У Генштабі ЗСУ інформують, що загальні бойові втрати Росії станом на 335 день повномасштабного вторгнення вже складають 122 170 військових. Втім, інформація постійно уточнюється.

До теми Понад 700 окупантів та ліквідований ворожий катер: втрати Росії станом на 23 січня

Втрати Росії станом на 23 січня

танків – 3 152;

бойових броньованих машин – 6 284;

артилерійських систем – 2 148;

РСЗВ – 448;

засобів ППО – 220;

літаків – 289;

гелікоптерів – 281;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897;

крилатих ракет – 749;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 944;

спеціальної техніки – 194.

Генштаб про удари по ворогу

Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби воїни ЗСУ завдали 8 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки російських окупантів. Окрім того, ЗСУ потужно вгатили по позиції ЗРК загарбників.

Воїни збили 2 літаки ворога – Су-25 і гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Окрім того, ліквідували БпЛА "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

У ніч на 24 лютого воїни ЗСУ знищили ударні вертольоти Ка-52.