Ще 1130 "відмінусованих" окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії 24 травня

Українські оборонці щодня нищать багато ворожої техніки та особового складу противника. Втрати противника від початку повномасштабного вторгнення до кінця року, ймовірно, перевищать мільйон осіб.

Нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті. Цей удар знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку, передає 24 Канал. Дивіться також США та Європа в ролі прохачів: чому Росія не погоджується на перемовини у Ватикані Втрати Росії на 24 травня 2025 року Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: особового складу – близько 979830 (+1130) осіб,

танків – 10852 (+11),

бойових броньованих машин – 22622 (+47),

артилерійських систем – 28201 (+36),

РСЗВ – 1395 (+5),

засоби ППО – 1169 (+2),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),

крилаті ракети – 3197 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232),

спеціальна техніка – 3895 (+0) Втрати ворога станом на 24 травня 2025 рік / Фото Генштаб