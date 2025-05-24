24 травня, 07:41
Ще 1130 "відмінусованих" окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії 24 травня
Основні тези
- Українські сили знищили 1130 російських військових і сотні одиниць техніки за останню добу.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 979 тисяч осіб загиблими і пораненими.
Українські оборонці щодня нищать багато ворожої техніки та особового складу противника. Втрати противника від початку повномасштабного вторгнення до кінця року, ймовірно, перевищать мільйон осіб.
Нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів у Бахмуті. Цей удар знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на 24 травня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
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особового складу – близько 979830 (+1130) осіб,
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танків – 10852 (+11),
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бойових броньованих машин – 22622 (+47),
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артилерійських систем – 28201 (+36),
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РСЗВ – 1395 (+5),
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засоби ППО – 1169 (+2),
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літаків – 372 (+0),
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гелікоптерів – 336 (+0),
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
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крилаті ракети – 3197 (+0),
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кораблі /катери – 28 (+0),
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підводні човни – 1 (+0),
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автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232),
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спеціальна техніка – 3895 (+0)
Втрати ворога станом на 24 травня 2025 рік / Фото Генштаб