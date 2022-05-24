29 350 мертвих росіян: свіжі втрати ворога за 24 травня

За 3 місяці війни в Україні загинула колосальна кількість російських окупантів. Так, станом на ранок 24 травня ЗСУ ліквідували 29 350 ворожих бійців.

Також українські захисники знищили велику кількість ворожої техніки. Лише за минулу добу вони відправили вслід за російським кораблем 9 танків.

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Втрати росіян на війні станом на 24 травня

особового складу – 29 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1302 (+9);

бойових броньованих машин –3 194 (+28) одиниць;

артилерійських систем – 606 (+2) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

одиниці; літаків – 205 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 112 (+2) одиниць;

кораблів та катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0) одиниці.

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) були на Сєверодонецькому напрямку. Дані уточнюють. Бий окупанта! Разом переможемо!", – написали у Генштабі ЗСУ.