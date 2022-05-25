На війні проти України загинули вже 29 450 російський окупантів
25 травня 2022 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного російського вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 29 450 окупантів. За добу ця кількість збільшилася на 100 осіб.
Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили, що цифри приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
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Актуальні втрати ворога на 25 травня
- особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);
- танків – 1 305 одиниць (+3);
- бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);
- артилерійських систем – 606 одиниць;
- РСЗВ – 201 одиниця;
- засобів ППО – 93 одиниці;
- літаків – 206 одиниць (+1);
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);
- крилатих ракет – 112 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);
- спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).