На війні проти України загинули вже 29 450 російський окупантів

25 травня 2022 , 09:55
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного російського вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 29 450 окупантів. За добу ця кількість збільшилася на 100 осіб.

Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили, що цифри приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

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Актуальні втрати ворога на 25 травня

  • особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);
  • танків – 1 305 одиниць (+3);
  • бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);
  • артилерійських систем – 606 одиниць;
  • РСЗВ – 201 одиниця;
  • засобів ППО – 93 одиниці;
  • літаків – 206 одиниць (+1);
  • гелікоптерів – 170 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);
  • крилатих ракет – 112 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);
  • спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).
 
Автор: Софія Мінджоса