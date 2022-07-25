Ще 170 окупантів, 8 танків та 4 ракети: свіжі втрати ворога
25 липня 2022 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українська армія з початку повномасштабної війни знищила вже 39 700 окупантів. Лише за добу на концерт до Кобзона відправилися 180 російських солдатів.
Невдовзі російська армія "святкуватиме" ювілейну кількість ліквідованих бійців. Зауважимо, що цифри не є остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії й неможливо встановити точну кількість знищених загарбників.
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Втрати ворога у техніці
- Танки – 1 730 одиниць (за минулу добу Збройні Сили України знищили 8 з них);
- бойові броньовані машини – 3 950 одиниць (+8);
- артилерійські системи – 876 одиниць (+7);
- реактивні системи залпового вогню – 257 одиниць;
- засоби ППО – 116 одиниць (+3);
- літаки – 222 одиниці (+1);
- гелікоптери – 188 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 одиниць (+5);
- крилаті ракети – 174 одиниці (+4);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 832 одиниць (+9);
- спеціальна техніка – 73 одиниці.
До речі, за минулу добу ворожа армія зазнала найбільше втрат на Краматорському напрямку.
Втрати росіяни станом на 25 липня / Інфографіка Генштабу
Останні новини про ситуацію на фронті
- російські окупанти вели штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. Однак їхні намагання були марними – наші захисники відбили штурм. Зараз триває бій біля Спірного, адже нас росіяни йдуть у наступ.
- На Бахмутському напрямку загарбники штурмували Вершину та Луганське. Тепер вони наступають у напрямку Миронівське – Луганське.
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