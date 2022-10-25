Ще 480 окупантів пройшли демілітаризацію в Україні: втрати ворога станом на 25 жовтня

Росія стрімко втрачає свій військовий потенціал в Україні, зазнаючи великих втрат. Станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів.

Тільки протягом минулої доби українські воїни знищили ще 480 окупантів. Крім того, ЗСУ нещадно нищать техніку ворога.

До теми Ще майже 500 ліквідованих загарбників за добу: втрати ворога станом на 24 жовтня

Втрати ворога станом на 25 жовтня

танків – 2611 (+21) одиниць;

бойових броньованих машин – 5321 (+26) одиниць;

артилерійських систем – 1674 (+1) одиниць;

РСЗВ – 377 (+2) одиниць;

засоби ППО – 190 (+1) одиниць;

літаків – 271 (+1) одиниця;

гелікоптерів – 248 (+3) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 350 (+0) одиниць;

кораблі та катери – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 149 (+0) одиниць.



Втрати росіян станом на 25 жовтня / Інфографіка Генштаб

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Окупанти втратили "Осу", танки, склади й "Урал" на Півдні

За вчорашню добу ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52 "Алігатор ". Два з них приземлили всього за пів години на Херсонщині. Третій збили уже під вечір.

Попередньо в ОК "Південь" звітували про успіхи на Південному напрямку – тут вороги теж зазнають значних втрат.

Так, ракетно-артилерійські підрозділи за добу здійснили 246 вогневих завдань – переважно по мінометних і артилерійських позиціях окупантів. Серед уже підтверджених втрат ворога: 40 окупантів; 3 танки; ЗРК "Оса";

Були влучання у склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах.

Відомо також про пошкодження 6 танків окупантів. Крім того, захисники затрофеїли російський "Урал".