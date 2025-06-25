Загалом ворожа армія зменшилася уже на 1 014 650 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 25 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 014 650 (+950),

танків – 10 967 (+1),

бойових броньованих машин – 22 885 (+6),

артилерійських систем – 29 569 (+58),

РСЗВ – 1 425 (+1),

засобів ППО – 1 188 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131),

крилатих ракет – 3 388 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123),

спеціальної техніки – 3 920 (+0).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, днями ЗСУ атакували нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області. Він використовувався для забезпечення пально-мастильними матеріалами російської армії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.