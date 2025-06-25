Загалом ворожа армія зменшилася уже на 1 014 650 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 25 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 014 650 (+950),
  • танків – 10 967 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22 885 (+6),
  • артилерійських систем – 29 569 (+58),
  • РСЗВ – 1 425 (+1),
  • засобів ППО – 1 188 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046  (+131),
  • крилатих ракет – 3 388 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123),
  • спеціальної техніки – 3 920 (+0).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, днями ЗСУ атакували нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області. Він використовувався для забезпечення пально-мастильними матеріалами російської армії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.