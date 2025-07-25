Мінус 980 окупантів, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 25 липня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 980 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1047250 (+980) осіб,

танків – 11049 (+3);

бойових броньованих машин – 23052 (+5);

артилерійських систем – 30777 (+31);

РСЗВ – 1446 (+0);

засобів ППО – 1201 (+2);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196);

крилатих ракет – 3535 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – (+76);

спеціальної техніки – 3935 (+0).



Втрати ворога на 25 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ



Нагадаємо, СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.