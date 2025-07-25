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24 Канал Новини України Мінус 980 окупантів, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 25 липня
25 липня, 07:31
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Мінус 980 окупантів, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 25 липня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За добу українські війська ліквідували 980 російських загарбників.
  • Загальні втрати техніки включають 11049 танків, 23052 бойові машини, 30777 артсистеми, та інше.

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 980 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1047250 (+980) осіб,
  • танків – 11049 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23052 (+5);
  • артилерійських систем – 30777 (+31);
  • РСЗВ – 1446 (+0);
  • засобів ППО – 1201 (+2);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196);
  • крилатих ракет – 3535 (+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – (+76);
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).


Втрати ворога на 25 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
 

Нагадаємо, СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.