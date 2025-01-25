Понад 1600 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 січня

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1650 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 828470 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 828470 (+1650) осіб,

танків – 9859 (+7);

бойових броньованих машин – 20545 (+37);

артилерійських систем – 22309 (+14);

РСЗВ – 1263 (+0);

засобів ППО – 1050 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51);

крилатих ракет – 3053 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79);

спеціальної техніки – 3715 (+0).



Втрати ворога на 25 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

