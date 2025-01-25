25 січня 2025, 07:27
Понад 1600 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 січня
Основні тези
- За останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1650 солдатів.
- З 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 828470 осіб та значну кількість техніки, включаючи 9859 танків і 20545 бойових броньованих машин.
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1650 солдатів.
Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 828470 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 828470 (+1650) осіб,
- танків – 9859 (+7);
- бойових броньованих машин – 20545 (+37);
- артилерійських систем – 22309 (+14);
- РСЗВ – 1263 (+0);
- засобів ППО – 1050 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51);
- крилатих ракет – 3053 (+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79);
- спеціальної техніки – 3715 (+0).
Втрати ворога на 25 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ