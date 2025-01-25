УКР РУС
25 січня 2025, 07:27
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Понад 1600 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 січня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1650 солдатів.
  • З 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 828470 осіб та значну кількість техніки, включаючи 9859 танків і 20545 бойових броньованих машин.

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1650 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 828470 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 828470 (+1650) осіб,
  • танків – 9859 (+7);
  • бойових броньованих машин – 20545 (+37);
  • артилерійських систем – 22309 (+14);
  • РСЗВ – 1263 (+0);
  • засобів ППО – 1050 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51);
  • крилатих ракет – 3053 (+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79);
  • спеціальної техніки – 3715 (+0).


Втрати ворога на 25 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
 